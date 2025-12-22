غياب الكبار.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة بكأس العاصمة

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غزل المحلة في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على استاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة، حيث يخوض المارد الأحمر اللقاء خارج ملعبه.

وشهدت القائمة التي اختارها المدير الفني غياب معظم العناصر الأساسية للفريق، إذ قرر الجهاز الفني الدفع بعدد كبير من لاعبي الشباب، مع تواجد محدود لبعض عناصر الخبرة، وذلك بهدف منح الفرصة للاعبين الصاعدين والوقوف على مستواهم خلال المنافسات الرسمية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيحا – حازم جمال

خط الدفاع: مصطفى العش – أحمد عابدين – إبراهيم الأسيوطي – ياسين عاطف – حمزة الدجوي – محمود لبيب – مهند الشامي

خط الوسط: إبراهيما كاظم – هشام مصطفى – إبراهيم عادل – بلال عطية – محمد عاطف – إياد مدحت – عمر العدوي – عمر معوض

خط الهجوم: حسين الشحات – زعلوك – حمزة عبد الكريم – محمد رأفت

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.