هل يتسبب الأهلي في إقالة مدرب الجيش الملكي؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:14 م 24/11/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

يتعلق مستقبل البرتغالي ألكسندر سانتوس بنتيجة مواجهة الجيش الملكي أمام الأهلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في ظل تقارير صحفية مغربية تؤكد أن وضعه داخل النادي صار مهتزًا قبل لقاء الجمعة المقبل.

صحيفة سبورت 360 المغربية أشارت إلى أن الفريق العسكري بات مطالبًا بالفوز على الأهلي لضمان استمرار مدربه، مؤكدة أن سانتوس يقف على حافة الرحيل.

التقرير أوضح أن المدرب يعيش ضغوطًا كبيرة داخل النادي، وأن المواجهة المقبلة قد تكون حاسمة، حيث أن أي تعثر جديد قد يدفعه إلى تقديم استقالته أو يمهد لقرار رسمي بإقالته من منصبه.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على الجيش الملكي المغربي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقي

