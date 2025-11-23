مباريات الأمس
"إصابة دونجا وعودة جهاد".. ملخص شوط الزمالك وزيسكو الثاني في الكونفيدرالية

كتب : مصراوي

11:04 م 23/11/2025
شهد الشوط الثاني من مواجهة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية أحداث مثيرة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

مع بداية الشوط، كاد الزمالك يضيف الهدف الثاني بعد فرصة خطيرة في الدقيقة 51، بعدما مرر عمر جابر كرة عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة، إلا أن حارس زيسكو تصدي لها.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 65 بعدما سقط نبيل عماد دونجا على أرضية الملعب بعد تعرضه لإصابة قوية، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي داخل المستطيل الأخضر، ليتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

وفي الدقيقة 75، شهدت المواجهة ةعودة محمود جهاد للمشاركة بعد غياب دام 224 يوماً، إذ كانت آخر مشاركة له بقميص الأبيض أمام حرس الحدود يوم 13 أبريل الماضي.

والجدير بالذكر أن سيف الدين الجزيري سجل هدف الأبيض الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول، من تسديدة قوية داخل المنطقة إثر عرضية متقنة من ناصر ماهر.

