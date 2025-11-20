نجل محمد صبري يكشف تفاصيل أول زيارة له لنادي الزمالك بعد رحيل والده

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

روي آسر محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل الكابتن محمد صبري، عن تجربته الأولى داخل القلعة البيضاء بعد رحيل والده.

وقال آسر في تصريحات تلفزيونية :"شعرت بحب نادي الزمالك لوالدي عندما زرت النادي أنا وأخي آدم اليوم".

وأضاف نجل الراحل أن ارتباطه بالقلعة البيضاء بدأ منذ صغره، وتحديدًا خلال فترة تدريبه في قطاع الناشئين:"منذ أول تمرين لي مع فريق 2012 شعرت بعظمة تيشيرت الزمالك والانتماء له".

وعن آخر كلمات والده قبل رحيله:"بابا قال لي قبل وفاته إني أكثر شخص يشبهه".

