نجل محمد صبري يكشف تفاصيل أول زيارة له لنادي الزمالك بعد رحيل والده
كتب - نهى خورشيد
روي آسر محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل الكابتن محمد صبري، عن تجربته الأولى داخل القلعة البيضاء بعد رحيل والده.
وقال آسر في تصريحات تلفزيونية :"شعرت بحب نادي الزمالك لوالدي عندما زرت النادي أنا وأخي آدم اليوم".
وأضاف نجل الراحل أن ارتباطه بالقلعة البيضاء بدأ منذ صغره، وتحديدًا خلال فترة تدريبه في قطاع الناشئين:"منذ أول تمرين لي مع فريق 2012 شعرت بعظمة تيشيرت الزمالك والانتماء له".
وعن آخر كلمات والده قبل رحيله:"بابا قال لي قبل وفاته إني أكثر شخص يشبهه".
