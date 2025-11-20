مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

نجل محمد صبري يكشف تفاصيل أول زيارة له لنادي الزمالك بعد رحيل والده

كتب - نهى خورشيد

12:43 ص 20/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 17 صورة
    آدم وأسر محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روي آسر محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل الكابتن محمد صبري، عن تجربته الأولى داخل القلعة البيضاء بعد رحيل والده.

وقال آسر في تصريحات تلفزيونية :"شعرت بحب نادي الزمالك لوالدي عندما زرت النادي أنا وأخي آدم اليوم".

وأضاف نجل الراحل أن ارتباطه بالقلعة البيضاء بدأ منذ صغره، وتحديدًا خلال فترة تدريبه في قطاع الناشئين:"منذ أول تمرين لي مع فريق 2012 شعرت بعظمة تيشيرت الزمالك والانتماء له".

وعن آخر كلمات والده قبل رحيله:"بابا قال لي قبل وفاته إني أكثر شخص يشبهه".

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آدم وأسر محمد صبري نجل محمد صبري وفاة محمد صبري أبناء محمد صبري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة