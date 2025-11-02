بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري ويواصل الزحف نحو صدارة الدوري

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

ومن المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي والمصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - طاهر محمد طاهر.

ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

بداية المباراة

تصويبة قوية من كوكا لكن بعيدة عن المرمى في الدقيقة 7

تسديدة من تريزيجيه لكن يمسك بها حارس المصري في الدقيقة 8

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

جراديشار يهدر هدف محقق للأهلي بالدقيقة 16

محمود حمدي يتألق ويتصدى لتسديدة زيزو في الدقيقة 19

مقصية من جراديشار يتصدى لها محمود حمدي ف الدقيقة 24

تسديدة صاروخية من ياسين مرعي لكت تمر بجانب القائمة الأيسر للمصري في الدقيقة 25

محمود حمدي يتعملق ويتصدى لكرة جراديشار التي اصطدمت بالقائم الأيمن وكانت في طريقها للمرمى في الدقيقة 31

تبديل أول للمصري، مشاركة كريم العراقي بدلا من أحمد عيد في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

تسديدة صاروخية من طاهر محمد طاهر لكن تمر أعلى مرمى محمود حمدي في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي