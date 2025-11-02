مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
19:30

إلتشي

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثلاثية طلائع الجيش

كتب : مصراوي

07:08 م 02/11/2025
    الزمالك وطلائع الجيش
    الزمالك وطلائع الجيش
    الزمالك وطلائع الجيش
    الزمالك وطلائع الجيش (1)
    الزمالك وطلائع الجيش
    الزمالك وطلائع الجيش

كتب- نهى خورشيد:
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً كبيراً على نظيره طلائع الجيش بثلاثية لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف الفارس الأبيض بتوقيع كلاً من ناصر ماهر "هدفين" والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، فيما جاء هدف الطلائع بأقدام محمد عاطف.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

