الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة شبيبة الجزائر.. ما القصة؟

رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، تلقت جماهير القلعة الحمراء نبأ سارًا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيان الأهلي عن مباراة شبيبة القبائل الجزائري

نشر النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، بيان رسمي يعلن فيه حصوله علي السعة الكاملة في ستاد القاهرة لحضور الجمهور للمباراة.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

حصل النادي الأهلي على موافقة السلطات الأمنية بحضور جماهيره بالسعة الكاملة في استاد القاهرة، خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري المقرر إقامتها السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إدارة النادي وجهت شكرها لوزارة الداخلية والقيادات الأمنية بعد الاستجابة لطلب السماح بالحضور الكامل، مؤكدة أن هذا القرار يسهم في تيسير مهمة الجماهير ودعم الفريق في المواجهة المنتظرة.

