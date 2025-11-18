مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

04:07 م 18/11/2025

فريق الأهلي

تحديث حكيم مدان المدير العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري، عن مواجهة الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "كنت لا أتمنى مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فهو فريق كبير وقوي ومتمرس في هذه البطولة".

وأضاف: "الأهلي وبيراميدز مرشحان للقب؛ ولكن لا ننسى صن داونز الفريق القوي".

وتابع: "الأهلي فريق جاهز بدنيًا أكثر من شبيبة القبائل؛ ولكن هذا ليس عُذرا ونحن مستعدين للأحمر".

واختتم تصريحاته: "جماهير الأهلي ستُساند فريقها بالطبع في ستاد القاهرة، ونحن ايضا جماهيرنا ستكون داعمة لنا في مباراة الإياب".

