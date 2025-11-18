شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

تحديث حكيم مدان المدير العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري، عن مواجهة الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "كنت لا أتمنى مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فهو فريق كبير وقوي ومتمرس في هذه البطولة".

وأضاف: "الأهلي وبيراميدز مرشحان للقب؛ ولكن لا ننسى صن داونز الفريق القوي".

وتابع: "الأهلي فريق جاهز بدنيًا أكثر من شبيبة القبائل؛ ولكن هذا ليس عُذرا ونحن مستعدين للأحمر".

واختتم تصريحاته: "جماهير الأهلي ستُساند فريقها بالطبع في ستاد القاهرة، ونحن ايضا جماهيرنا ستكون داعمة لنا في مباراة الإياب".