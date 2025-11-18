مباريات الأمس
هل يرحل على طريقة زيزو؟.. مصدر يوضح موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد

كتب : محمد خيري

10:27 ص 18/11/2025
كشف مصدر مطلع، تفاصيل أزمة عقد حسام عبدالمجيد، داخل نادي الزمالك، والموعد الحقيقي لانتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية، تضاربا في الأقاويل حول موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، أو في الموسم المقبل 2027.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أن حسام عبدالمجيد، عقده يمتد، مع نادي الزمالك، حتى عام 2027، ولن ينتهي بنهاية الموسم الحالي كما يردد البعض.

وأوضح المصدر، أن حسام عبدالمجيد قام بتمديد عقده لمدة موسم منذ فترة، وهو ما يعني انتهاء عقده موسم 2026\2027، ولن يرحل بشكل مجاني في الصيف.

وأضاف: "هناك مساعي لتجديد عقد اللاعب، ولكن وفقا للشروط التي يضعها النادي، وفي المقابل لن يقف أمام رغبته في الاحتراف الخارجي، ولكن حال وصول عرض مناسب للطرفين".

واختتم المصدر المصدر، أنه في حال رفض اللاعب التجديد، سيتم بيعه للمبلغ الأعلى، ولكن الأولوية هي تجديد عقده، وسيتم تحديد جلسة معه عقب عودته من معسكر منتخب مصر.

حسام عبد المجيد الزمالك أخبار الزمالك تجديد عقد حسام عبد المجيد نادي الزمالك

