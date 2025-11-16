مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية يقدم واجب العزاء في محمد صبري (صور)

متابعة - محمد عبد السلام

قدّم الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، واجب العزاء في نجم نادي الزمالك السابق محمد صبري.

كما حرص عدد من الشخصيات البارزة على المشاركة في العزاء، الذي أقيم اليوم الأحد في الحامدية الشاذلية.

وشهد العزاء حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد كبير من أساطير نادي الزمالك، حيث تقدم مدحت عبد الهادي المعزين في صديقه الراحل، كما حضر كل من أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، محمد طارق عضو مجلس الإدارة، طارق السيد، أيمن عبد العزيز، عبد الحليم علي، والإعلامي خالد الغندور.

وكان محمد صبري قد وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية إثر حادث سير، وتم تشييع جنازته عصر ذلك اليوم.

