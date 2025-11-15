مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

2 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 4
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

0 1
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

1 0
21:45

إسكتلندا

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

جميع المباريات

"قبل بطولة أفريقيا".. الأهلي يقترب من التعاقد مع لاعبة فريق الطائرة بسبورتنج

كتب -مراسل مصراوي:

07:34 م 15/11/2025

لاعبة سبورتنج

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع مجلس إدارة نادي سبورتنج، للتعاقد مع لاعبة فريق كرة السلة بالنادي هاجر عامر، لتدعيم صفوف سيدات الأهلي في بطولة أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي سبورتنج، للتعاقد مع لاعبة فريق السلة بالنادي هاجر عامر على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق في بطولة أفريقيا".

وأضاف: "هناك موافقة من إدارة نادي سبورتنج، على انتقال هاجر إلى الأهلي، لكن لم يتم إنهاء الإجراءات الرسمية للانتقال".

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، لتدعيم فريق سيدات الطائرة بالنادي، بهدف التتويج بلقب بطولة أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ، بعد الهزيمة في نهائي النسخة الماضية.

والجدير بالذكر أن هاجر أحمد تمكنت من حصد لقب بطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات، في مناسبتين سابقتين بقميص فريق سبورتنج.

لاعبة سبورتنج النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي فريق طائرة الأهلي سيدات طائرة الأهلي

