دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع مجلس إدارة نادي سبورتنج، للتعاقد مع لاعبة فريق كرة السلة بالنادي هاجر عامر، لتدعيم صفوف سيدات الأهلي في بطولة أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي سبورتنج، للتعاقد مع لاعبة فريق السلة بالنادي هاجر عامر على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق في بطولة أفريقيا".

وأضاف: "هناك موافقة من إدارة نادي سبورتنج، على انتقال هاجر إلى الأهلي، لكن لم يتم إنهاء الإجراءات الرسمية للانتقال".

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، لتدعيم فريق سيدات الطائرة بالنادي، بهدف التتويج بلقب بطولة أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ، بعد الهزيمة في نهائي النسخة الماضية.

والجدير بالذكر أن هاجر أحمد تمكنت من حصد لقب بطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات، في مناسبتين سابقتين بقميص فريق سبورتنج.

