"بعد ارتباط اسمه بالأحمر".. البنك الأهلي يجدد عقد مدافع الفريق

نجح فريق البنك الأهلي في تجديد عقد لاعبه محمود الجزار، لينهي الجدل المنتشر خلال الفترة الماضية، بشأن الأنباء التي تشير إلى اقتراب انتقاله إلى النهائي الأهلي.

وارتبط اسم الجزار، خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الأهلي، خلال الفترة الماضية، خاصة مع نهاية تعاقده مع فريق البنك بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة: "البنك الأهلي نجح في تجديد عقد محمود الجزار، لمدة 3 سنوات، مما يعني استمرار اللاعب في الفريق حتى عام 2025".

وأضاف: "اللاعب وقع على عقود التجديد مع فريق البنك الأهلي، منذ 3 أيام".

ويعد محمود الجزار ليس بغريب على النادي الأهلي، حيث لعب ضمن صفوف فريق الناشئين بالنادي، خلال الفترة من 2018 حتى 2021، عندما انتقل إلى الجونة.

وشارك الجزار رفقة البنك الأهلي خلال الموسم الحالي، في 6 مباريات بالدوري المصري، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

