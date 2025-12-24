إخطار جديد من كاف لنادي الزمالك بشأن الكونفدرالية

"مستمرة دون توقف".. خالد الغندور يكشف المشهد الأسوأ في المغرب

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يحدد مواعيد الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الجولة الثالثة: الزمالك × المصري البورسعيدي، الأحد 25 يناير، الساعة 9 مساءً.

الجولة الرابعة: المصري البورسعيدي × الزمالك، الأحد 1 فبراير، الساعة 9 مساءً.

الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك، الأحد 8 فبراير، الساعة 3 عصرًا.

ويأتي هذا الإخطار ضمن استعدادات الزمالك لمواصلة المنافسة على التأهل من دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

وكان نادي الزمالك حصل على 4 نقاط في أول جولتين من البطولة، حيث حقق الفوز على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، بينما تعادل مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي سلبيا دون أهداف.