إخطار جديد من كاف لنادي الزمالك بشأن الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:27 م 24/12/2025
تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يحدد مواعيد الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الجولة الثالثة: الزمالك × المصري البورسعيدي، الأحد 25 يناير، الساعة 9 مساءً.

الجولة الرابعة: المصري البورسعيدي × الزمالك، الأحد 1 فبراير، الساعة 9 مساءً.

الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك، الأحد 8 فبراير، الساعة 3 عصرًا.

ويأتي هذا الإخطار ضمن استعدادات الزمالك لمواصلة المنافسة على التأهل من دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

وكان نادي الزمالك حصل على 4 نقاط في أول جولتين من البطولة، حيث حقق الفوز على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، بينما تعادل مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي سلبيا دون أهداف.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك الكونفدرالية

