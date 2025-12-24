إخطار جديد من كاف لنادي الزمالك بشأن الكونفدرالية
كتب : محمد خيري
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يحدد مواعيد الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت المواعيد كالتالي:
الجولة الثالثة: الزمالك × المصري البورسعيدي، الأحد 25 يناير، الساعة 9 مساءً.
الجولة الرابعة: المصري البورسعيدي × الزمالك، الأحد 1 فبراير، الساعة 9 مساءً.
الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك، الأحد 8 فبراير، الساعة 3 عصرًا.
ويأتي هذا الإخطار ضمن استعدادات الزمالك لمواصلة المنافسة على التأهل من دور المجموعات في البطولة الأفريقية.
وكان نادي الزمالك حصل على 4 نقاط في أول جولتين من البطولة، حيث حقق الفوز على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، بينما تعادل مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي سلبيا دون أهداف.