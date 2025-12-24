مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

0 0
14:30

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

جميع المباريات

كاف يخطر بيراميدز بموعد الجولات الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

01:42 م 24/12/2025

فريق بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن جدول مبارياته في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

في الجولة الثالثة، يواجه بيراميدز فريق نهضة بركان المغربي على ملعبه البلدي بمدينة بركان يوم 24 يناير.

أما في الجولة الرابعة، يستضيف بيراميدز الفريق المغربي يوم 1 فبراير على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفي الجولة الخامسة، يلتقي بيراميدز فريق ريفـرز يونايتد النيجيري يوم 8 فبراير على استاد جودسويل أكاكبا بمدينة أويو.

ويتصدر بيراميدز مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على ريفـرز يونايتد بطل نيجيريا وباور ديناموز بطل زامبيا.

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نادي بيراميدز

جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

