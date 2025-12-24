كاف يخطر بيراميدز بموعد الجولات الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي بيراميدز عن جدول مبارياته في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

في الجولة الثالثة، يواجه بيراميدز فريق نهضة بركان المغربي على ملعبه البلدي بمدينة بركان يوم 24 يناير.

أما في الجولة الرابعة، يستضيف بيراميدز الفريق المغربي يوم 1 فبراير على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفي الجولة الخامسة، يلتقي بيراميدز فريق ريفـرز يونايتد النيجيري يوم 8 فبراير على استاد جودسويل أكاكبا بمدينة أويو.

ويتصدر بيراميدز مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على ريفـرز يونايتد بطل نيجيريا وباور ديناموز بطل زامبيا.