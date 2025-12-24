5 طعنات أنهت حياتها.. تأجيل محاكمة ترزي شبرا الخيمة المتهم بقتل سيدة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة ترزي متهم بقتل سيدة بعدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم محمد. س. ع 24 سنة، ترزي، ومقيم 7 شارع زينهم صقر – قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 39246 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2731 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم، بتاريخ 3 مايو 2024، قتل المجني عليها نادية السيد إبراهيم خضر، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد سلاحًا أبيض سكين،

، حتى ينفرد بها، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بطعنات متفرقة، 5 طعنات في البطن والعنق، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.

وأوضح أمر الإحالة أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها أودت بحياتها، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح أبيض سكين دون ترخيص أو مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية.