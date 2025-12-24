إعلان

غدًا قطع الكهرباء عن 10 قرى ببني مزار فى المنيا.. الموعد والأماكن

كتب : جمال محمد

03:41 م 24/12/2025

قطع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، عن فصل التيار الكهربائى عن عدة قرى، غداً الخميس، لمدة 8 ساعات لإجراء أعمال صيانة دورية.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، فإن الانقطاع يشمل 10 قرى بمجلس قروى بنى صامت وهي: (قرية بني صامت - قرية الناصرية - قرية العصيات - قرية المطارات - قرية السلام - نجع عوده - نجع العرب - عزبة القف - عزبة حماضه - عزبة المعايشة - الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة بنزينة وطنية).

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإنقطاع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً وذلك لعمل صيانة الشبكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء بني مزار المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
الحكومة تضيف 18 مخالفة جديدة لقانون المرور- تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة