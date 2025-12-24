غدًا قطع الكهرباء عن 10 قرى ببني مزار فى المنيا.. الموعد والأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، عن فصل التيار الكهربائى عن عدة قرى، غداً الخميس، لمدة 8 ساعات لإجراء أعمال صيانة دورية.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، فإن الانقطاع يشمل 10 قرى بمجلس قروى بنى صامت وهي: (قرية بني صامت - قرية الناصرية - قرية العصيات - قرية المطارات - قرية السلام - نجع عوده - نجع العرب - عزبة القف - عزبة حماضه - عزبة المعايشة - الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة بنزينة وطنية).

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإنقطاع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً وذلك لعمل صيانة الشبكات.