حركة تغييرات وتنقلات موسعة بـ"مصر العليا للكهرباء"

أصدر المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حركة تغييرات مفاجئة لعدد من القيادات.

وتضمنت حركة التغييرات ما يلي:

نقل المهندس أشرف عباس، رئيس قطاع توزيع كهرباء سوهاج، إلى رئاسة قطاع التدريب بالشركة.

نقل المهندس يسري علي أحمد رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، إلى رئاسة قطاع توزيع كهرباء الأقصر.

نقل المهندس محمد فوزي رئيس قطاع التدريب، لرئاسة قطاع قنا.

تعيين المهندس حسني منير مدير عام تشغيل جنوب سوهاج، لرئاسة قطاع توزيع كهرباء سوهاج.

نقل المحاسب محمد صادق الأمير رئيس قطاع الشؤون التجارية، شمال لرئاسة رئيس قطاع الشؤون التجارية جنوب بأسوان.

نقل المحاسب أحمد عبد الله رئيس قطاع الشؤون التجارية جنوب، لرئاسة قطاع الشؤون التجارية شمال بسوهاج.

نقل المهندس ناجح رمضان رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر للعمل رئيسًا لقطاع التفتيش الفني بالشركة.

نقل المهندس هانى جبريل رئيس قطاع التفتيش الفني بالشركة لرئاسة رئيس قطاع توزيع كهرباء أسوان.

نقل المحاسب وجيه خير مدير عام الشؤون التجارية جنوب أسوان للعمل مدير عام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي.

نقل المهندس ياسر حسني محمد مدير عام السلامة والصحة المهنية بقطاع الأقصر، للعمل في وظيفة مدير عام الشؤون الفنية بقطاع الأقصر.

نقل المحاسب أحمد يمنى الجهلان مدير عام الشؤون التجارية بالأقصر، للعمل مدير عام المتابعة التجارية بالمركز الرئيسي.

نقل المهندس أحمد خالد مدير عام التشغيل والصيانة بجنوب قنا، للعمل مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع الأقصر.

نقل المهندس عوض مأجور مدير عام الشؤون الفنية بالأقصر، للعمل مدير عام سلامة وصحة مهنية قنا.

نقل المهندس حسن محمد حسن مدير عام السلامة والصحة المهنية بكهرباء قنا، للعمل بوظيفة مدير عام التشغيل والصيانة جنوب قنا.

نقل المحاسب محمد نور الدين السيد مدير عام الشؤون التجارية لكبار المشتركين، للعمل في وظيفة مدير عام الشؤون التجارية جنوب الأقصر.