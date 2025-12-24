بشرة خير للجماهير.. شوبير يكشف ما فعله وزير الرياضة داخل نادي الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير على زيارة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة حسم أزمة أرض أكتوبر، لكنها تحمل رسائل إيجابية لجماهير النادي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هل زيارة الوزير لنادي الزمالك أمس تعني حل أزمة أرض أكتوبر؟ لا، لا يمكن القول إن معناها الحل النهائي للأزمة، لكن يمكننا القول إنها تعني الاقتراب من الحل، أو على الأقل توجيه رسالة طمأنة لجماهير الزمالك".

وأضاف: "دائمًا أقرأ ما بين السطور، وأرى أن الأهم بالنسبة للوزير في هذه الزيارة كان توجيه رسالة طمأنة لجمهور الزمالك، خاصة في ظل كثرة الحديث خلال الفترة الماضية حول هذه الأزمة".

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تقدم كل الدعم الممكن، لكنه شدد على أن نادي الزمالك وجماهيره يجب أن يسهموا أيضًا في تيسير الحلول: "للمرة الألف أقولها، الدولة تساند وتساعد قدر المستطاع، لكن في الوقت نفسه يجب علينا نحن أيضًا أن نساعد أنفسنا".