كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

بشرة خير للجماهير.. شوبير يكشف ما فعله وزير الرياضة داخل نادي الزمالك

كتب : محمد خيري

02:54 م 24/12/2025
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (11)
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (7)
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (10)
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (13)
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (22)
    نادي الزمالك
    أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر
    نادي الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير على زيارة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة حسم أزمة أرض أكتوبر، لكنها تحمل رسائل إيجابية لجماهير النادي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هل زيارة الوزير لنادي الزمالك أمس تعني حل أزمة أرض أكتوبر؟ لا، لا يمكن القول إن معناها الحل النهائي للأزمة، لكن يمكننا القول إنها تعني الاقتراب من الحل، أو على الأقل توجيه رسالة طمأنة لجماهير الزمالك".

وأضاف: "دائمًا أقرأ ما بين السطور، وأرى أن الأهم بالنسبة للوزير في هذه الزيارة كان توجيه رسالة طمأنة لجمهور الزمالك، خاصة في ظل كثرة الحديث خلال الفترة الماضية حول هذه الأزمة".

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تقدم كل الدعم الممكن، لكنه شدد على أن نادي الزمالك وجماهيره يجب أن يسهموا أيضًا في تيسير الحلول: "للمرة الألف أقولها، الدولة تساند وتساعد قدر المستطاع، لكن في الوقت نفسه يجب علينا نحن أيضًا أن نساعد أنفسنا".

الزمالك نادي الزمالك شوبير وزير الرياضة أرض الزمالك

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

