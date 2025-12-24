مباريات الأمس
إعلان

"اللي فيه مكفيه".. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقة حامد حمدان

كتب : محمد خيري

12:45 م 24/12/2025
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان (2)
    حامد حمدان (3)
    حامد حمدان
    حامد حمدان (1)

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة لجماهير نادي الزمالك بشأن صفقة انضمام الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، إلى الأبيض، مؤكدًا أن الأمور تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الحالي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إنه لا يوجد أي تواصل بين نادي الزمالك وحامد حمدان، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يعاني من أزمة ديون كبيرة ومشكلة في قيد اللاعبين، وهو ما يجعل إتمام الصفقة أمرًا صعبًا للغاية.

وأضاف شوبير: "الزمالك اللي عنده مكفيه"، في إشارة إلى قدرة النادي المحدودة على إبرام صفقات جديدة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الظروف المالية والإدارية للنادي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد.

وتأتي تصريحات شوبير لتضع حدًا للشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول مفاوضات محتملة بين الزمالك وحامد حمدان، وسط ترقب الجماهير في ظل دخول ناديي الأهلي وبيراميدز أيضا في خط المفاوضات وفقا للتقارير الصحفية.

حامد حمدان الزمالك أحمد شوبير صفقات الزمالك نادي الزمالك

