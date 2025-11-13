مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

عصام الحضري يستعرض مهارته مع أحمد حسن خلال معسكر المنتخب

كتب - محمد عبد السلام:

01:34 ص 13/11/2025
نشر الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مقطع فيديو جديدًا عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر فيه برفقة زميله السابق العميد أحمد حسن أثناء أداء تدريبات بدنية في صالة الجيم.

وخلال الفيديو، بدا الثنائي في حالة من الانسجام وهما يتبادلان الكرة داخل الصالة ضمن أجواء مليئة بالحيوية والروح الرياضية.

يُشار إلى أن عصام الحضري يتولى حاليًا تدريب حراس مرمى منتخب مصر للمحليين، فيما يشغل أحمد حسن منصب مدير المنتخب المصري للمحليين.

