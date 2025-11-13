عصام الحضري يستعرض مهارته مع أحمد حسن خلال معسكر المنتخب

أول تعليق من محمد إسماعيل على انضمامه لمنتخب مصر

نشر الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مقطع فيديو جديدًا عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر فيه برفقة زميله السابق العميد أحمد حسن أثناء أداء تدريبات بدنية في صالة الجيم.

وخلال الفيديو، بدا الثنائي في حالة من الانسجام وهما يتبادلان الكرة داخل الصالة ضمن أجواء مليئة بالحيوية والروح الرياضية.

يُشار إلى أن عصام الحضري يتولى حاليًا تدريب حراس مرمى منتخب مصر للمحليين، فيما يشغل أحمد حسن منصب مدير المنتخب المصري للمحليين.