"ميقدرش يعمل كدا معايا".. ميدو يفتح النار على زيزو ويهاجم مرتجي

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، غضبه الشديد من تصرف أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي، بعدما تجاهل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أثناء مراسم تسليم ميداليات التتويج بالسوبر المصري.

وقال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "ما فعله زيزو تجاه هشام نصر، تصرف غير مقبول، وبقوله الاحترام بين الأجيال من أهم قيم الرياضة".

وأوضح: "زيزو لا يستطيع أن يفعل معي مثلما فعل مع هشام نصر، سيكون لي رد فعل قوي، ولا أقبل تصرف أي لاعب بعدم المصافحة، فهذه أصول يجب أن نحافظ عليها".

وأضاف: "خالد مرتجي أكبر من الدخول في قصص من هذا النوع، وكان عليه ألا يتدخل، وبقولك لزيزو هتندم بعد عشر سنوات على هذا التصرف، مثلما ندمت أنا على موقفي مع حسن شحاتة".

واختتم ميدو: "كان على زيزو أن يصافح هشام نصر، لأنه يمثل نادي الزمالك، ولأنه رجل أكبر منه سنًا واحترامه واجب".