إعلان

أول تعليق من أحمد شوبير على تأهل نجله رفقة مصر لكأس العالم

كتب ـ نهى خورشيد:

01:04 ص 09/10/2025
    أحمد شوبير
هذا الشبل من ذاك الأسد.. بهذه العبارات هنأ أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، نجله مصطفي بصعوده إلى نهائيات كأس العالم 2026 رفقة الفراعنة.

وظهر أحمد شوبير مع منتخب مصر في مونديال 1990 تحت قيادة محمود الجوهري، إذ خاض مع الفراعنة 3 مباريات في المونديال، حافظ على نظافة شباكه في لقاء وحيد فقط،

ويقترب اليوم نجله مصطفى من تكرار ظهور والده في كأس العالم، بعد أثبت جدارته وتألقه مع الأهلي خلال المواسم الأخيرة، بجانب حصوله على ثقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وتأهل منتخب مصر رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه اليوم الأربعاء على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

