جميع المباريات

محمد صلاح على رأس 4 لاعبين يبحثون عن التأهل الثاني للمونديال

كتب : محمد عبد الهادي

06:52 م 08/10/2025
تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب العربي الزوالي بالمغرب، حيث يستضيف الصدام الكروي المشتعل بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويبحث الفراعنة في لقاء الليلة، عن حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي للمونديال، في حال تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي.

وبين عناصر قائمة المنتخب المتواجدة في المغرب، يبرز إسم 4 لاعبين يبحثون عن حسم التأهل للمرة الثانية لبطولة كأس العالم، بعدما سبق لهم المشاركة في المونديال الأخير الذي خاضه المنتخب المصري بروسيا 2018.

ويأتى على رأس اللاعبين، محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفي فتحي لاعب بيراميدز، وتريزيجيه لاعب الأهلي، ورامي ربيعة المحترف في العين الإماراتي.

منتخب مصر محمد صلاح مصر وجيبوتي كأس العالم 2026

