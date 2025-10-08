محمد صلاح على رأس 4 لاعبين يبحثون عن التأهل الثاني للمونديال

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة جيبوتي ومنتخب مصر ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص مباراة مصر وجيبوتي:

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 8 نفذها تريزيجيه ليحولها محمد صلاح برأسه جانبية لمصطفى محمد الذي أسكنها الشباك ولكن ألغى الحكم الهدف بداعِ التسلل.

موعد مباراة جيبوتي ومصر

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره جيبوتي عند السابعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات.

ترتيب منتخب مصر وجيبوتي

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد نقطة.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة التالية بعدما وصلته كرة عرضية من زميله أحمد سيد "زيزو" من يمين الملعب أسكنها برأسه في الشباك.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

يدخل منتخب جيبوتي المباراة أمام مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عمر.

خط الدفاع: إسمان سعيد، بوهي توكبا هوجو، عبدي أبو بكر، فارادا علي يوسف.

خط الوسط: بيلها إدريس، حسين وارساما، ضاهر عمر محمد.

خط الهجوم: عمر أحمد يوسف، محمد أمير، وايس موسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: سعيد يوسف، جويدي فتحي، أدين إبراهيم، إسماعيل يوسف، كاري محمد علي، عثمان أحمد زكريا، علمي عبد الله يوسف، محمد إبراهيم إدريس، أوالي أدين، فرح عبد الشكور.