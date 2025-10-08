مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. جيبوتي 0 - 1 مصر.. هدف ملغي وإبراهيم عادل يتقدم

كتب : مصراوي

06:19 م 08/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (1)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (3)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (2)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (5)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (6)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (7)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (4)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (9)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (8)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (11)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (13)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (14)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (10)
  • عرض 15 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة جيبوتي ومنتخب مصر ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص مباراة مصر وجيبوتي:

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 8 نفذها تريزيجيه ليحولها محمد صلاح برأسه جانبية لمصطفى محمد الذي أسكنها الشباك ولكن ألغى الحكم الهدف بداعِ التسلل.

موعد مباراة جيبوتي ومصر

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره جيبوتي عند السابعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات.

ترتيب منتخب مصر وجيبوتي

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد نقطة.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة التالية بعدما وصلته كرة عرضية من زميله أحمد سيد "زيزو" من يمين الملعب أسكنها برأسه في الشباك.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

يدخل منتخب جيبوتي المباراة أمام مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عمر.

خط الدفاع: إسمان سعيد، بوهي توكبا هوجو، عبدي أبو بكر، فارادا علي يوسف.

خط الوسط: بيلها إدريس، حسين وارساما، ضاهر عمر محمد.

خط الهجوم: عمر أحمد يوسف، محمد أمير، وايس موسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: سعيد يوسف، جويدي فتحي، أدين إبراهيم، إسماعيل يوسف، كاري محمد علي، عثمان أحمد زكريا، علمي عبد الله يوسف، محمد إبراهيم إدريس، أوالي أدين، فرح عبد الشكور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراه مصر تصفيات كأس العالم موعد مباراة مصر وجيبوتي موعد مباراة منتخب مصر اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا