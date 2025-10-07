مباريات الأمس
"يتبقى مرشح واحد".. خطوة وحيدة متبقة لإعلان فوز قائمة الخطيب بالتزكية في الانتخابات

كتب : يوسف محمد سعيد

08:44 م 07/10/2025
شهدت الساعات الماضية تغيرات كبيرة في انتخابات النادي الأهلي، حيث اقترب قائمة محمود الخطيب من التزكية بشكل كبير، عقب اعتذار عدد من المرشحين خلال الساعات الماضية، عن خوض الانتخابات.

وكان هناك 4 من أعضاء النادي الأهلي، تقدموا بأرواق ترشحهم لعضوية النادي خلال الانتخابات المقبلة، قبل أن يقرر ثلاثة منهم الانسحاب وهم: "منار سعيد، أحمد مجدي الحيوان وأحمد شريف".

ولم يتبقى من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي خارج قائمة محمود الخطيب، سوى مرشح واحد فقط وهو حسن طنطاوي، حال اتخذ هو الآخر قرار بالانسحاب ستكون قائمة الخطيب على بعد خطوة وحيدة من الفوز بالتزكية.

وحال انسحاب حسن طنطاوي هو الآخر، لن يتم حسم فوز قائمة الخطيب بالتزكية،إلا في حالة وحيدة، تتمثل في انعقاد الجمعية العمومية للتصويت بشكل طبيعي، وحصول القائمة على نسبة أصوات 25% من الحضور.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

موعد انتخابات الأهلي

والجدير بالذكر أن انتخابات النادي الأهلي، من المقرر إقامتها في نهاية شهر أكتوبر الجاري، بشكل خاص يومي 30 و31 من الشهر الجاري.

