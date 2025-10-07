هل أصبح وجه السعد على فريقه؟.. 3 لقطات لشيكابالا مع ناديه الجديد (صور)

شهدت الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا مشتعلة داخل جدران نادي الزمالك ولم تقتصر على الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز أحداث الساعات الماضية داخل نادي الزمالك:

1) تهديد بفسخ عقد

كشف مصدر عن أول تحرك من يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج بسبب أزمة مستحقات موكله المالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن وكيل بنتايج أرسل إنذارًا رسميًا لنادي الزمالك بمهلة 10 أيام لسداد المستحقات المالية الخاصة بموكله قبل التقدم بشكوى لفيفا.

وكان وكيل بنتايج قد أطلق تصريحات قوية ضد نادي الزمالك بسبب أزمة مستحقات موكله المالية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

2) انسحاب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم مشاركة فريق كرة اليد بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن قرار مجلس إدارة الزمالك بعدم خوض الفريق للبطولة لتوفير النفقات بدلاً من سفر البعثة إلى دولة المغرب.

يذكر أن بطولة أفريقيا لكرة اليد من المقرر أن تُقام خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر الجاري بدولة المغرب.

3) مستقبل جون إدوارد

وحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، مستقبل المدير الرياضي جون إدوارد.

وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

