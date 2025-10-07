"قصص متفوتكش".. أنباء رحيل جون إدوارد.. وكواليس زيارة الخطيب لحسن شحاتة

"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا

"الجماعة حاولت تجنيده".. ميدو يدافع عن محمد صلاح ويكشف مفاجأة

هل أصبح وجه السعد على فريقه؟.. 3 لقطات لشيكابالا مع ناديه الجديد (صور)

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب وكواليس زيارة محمود الخطيب له في المستشفى بجانب حقيقة رحيل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"هو من طلب".. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة محمود الخطيب لوالده بالمستشفى

كشف كريم حسن شحاتة كواليس زيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي لوالده في المستشفى

رد رسمي عاجل من الزمالك على رحيل جون إدوارد

كشف نادي الزمالك حقيقة وجود نيه لديه لإنهاء تجربة جون إدوارد كمدير رياضي كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقفهم من المدير الفني البلجيكي بصفوفهم يانيك فيريرا من الاستمرار بمنصبه من عدمه

"قابله بالصدفة".. كيف استقبل ابن سيد عبدالحفيظ مسؤول الأهلي السابق بأحد المطاعم الشهيرة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، أثناء تواجده في أحد المطاعم الشهيرة إذ التقى صدفة بعدد من لاعبي نادي فاركو وحرص على الذهاب ومصافحتهم

قرار صادم من مجلس إدارة الزمالك للجماهير

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن الموقف النهائي لمجلس الإدارة بخصوص مشاركة فريق كرة اليد بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا

رد فعل عاجل من الزمالك على إنذار وكيل بنتايج

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن أول تحرك من جانبهم بعد الإنذار الذي وصلهم من يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف القلعة البيضاء محمود بنتايج بسبب أزمة مستحقات موكله المالية

أول تحرك رسمي من وكيل بنتايج لفسخ عقد اللاعب مع الزمالك

كشف مصدر عن أول تحرك من يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج بسبب أزمة مستحقات موكله المالية

"نزل من المدرجات".. شيكابالا يحتفل مع لاعبين "G" بعد فوزهم على الترسانة في الكأس

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" رئيس نادي G مع لاعبي فريقه بعد فوزهم على الترسانة في بطولة كأس مصر

نظارات لاعبي منتخب مصر تخطف الأضواء خلال مغادرتهم لجيبوتيظهر نجوم منتخب مصر، بشكل مميز بنظارات شمس خلال تواجدهم بمطار القاهرة للسفر إلى المغرب لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم 2026

"لا يردون علينا".. وكيل بنتايج يكشف خطوة تصعيدية ضد الزمالك

كشف يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج عن خطوة تصعيدية من جانبهم ضد القلعة البيضاء