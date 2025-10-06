"هو من طلب".. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة محمود الخطيب لوالده بالمستشفى

كشف كريم حسن شحاتة، تطورات الحالة الصحية لوالده أسطورة الزمالك والتدريب بمنتخب مصر بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية دخل على إثرها المستشفى.

وقال كريم خلال مداخلة هاتفية بقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين:"حسن شحاتة تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى واليوم تحسنت حالته الصحية ولكن سيستمر لمدة يومين وبعد أسبوعين تقريبًا أو 10 أيام سيخضع لعملية جراحية هامة".

وأتم كريم حسن شحاتة تصريحاته بالتنويه إلى أن والده سيخضع خلال الفترة الحالية لفحوصات طبية طلبها منه الطبيب المعالج قبل الخضوع لعملية جراحية.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد حرص على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستشفى.





