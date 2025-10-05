"بسبب مباراة الحرس".. موقف مميز من وليد صلاح الدين مع ياسر إبراهيم والمراقب

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، من منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 18 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية عند النقطة رقم 8 في المركز الـ 19 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي على حساب كهرباء الإسماعيلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فريق كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

