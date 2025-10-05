مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية؟ (كوميك)

كتب : مصراوي

12:24 ص 05/10/2025
  • عرض 7 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (1)_16
    كوميك مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (5)_20
    كوميك مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (7)_22
    كوميك مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (8)_23
    كوميك مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (3)_18
    كوميك مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (2)_17

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، من منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 18 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية عند النقطة رقم 8 في المركز الـ 19 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي على حساب كهرباء الإسماعيلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فريق كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

