خطأ غير مقصود ومفتش من التضامن.. لماذا لم يطبق الأهلي الحد الأدنى للأجور؟

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم الخميس، في اختبار صعب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، اليوم الخميس، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستغلال تعثر منافسه المباشر الأهلي، بعد التعادل مع بتروجيت أمس الأربعاء، في نفس الجولة، للاقتراب من المقدمة.

الزمالك يحتل المركز الخامس في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 19 نقطة، بعد خوض 10 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

وتعادل الزمالك في الجولة الأخيرة مع غزل المحلة بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هيئة قناة السويس.

وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلي المركز 14، برصيد 14 نقطة، بعد خوضه 7 مباريات فاز في 3، وتعادل في 5 وخسر مباراتين.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويغيب عن فريق الزمالك خلال مباراة اليوم عددا من اللاعبين على رأسهم الفلسطيني أدم كايد وأحمد شريف.