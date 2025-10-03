مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

خيتافي

جميع المباريات

مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين

كتب ـ عبدالقادر سعيد:

06:31 م 03/10/2025
    محمد صلاح
    محمد صلاح

كشف مصدر بنادي ليفربول حقيقة ما تم تداوله عبر منصات الاجتماعي عن تجاهل محمد صلاح التقاط صورة والتوقيع مع على القميص.

ونشر أحد المشجعين الأتراك مقطع فيديو وهو يحمل قميص فلسطين ملوحًا به لمحمد صلاح ليوقع له ولكن الأخير لم يتفاعل معه عقب مباراة ليفربول ومستضيفه جالطة سراي التركي التي انتهت بخسارة الريدز بهدف نظيف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إن محمد صلاح لم يشاهد القميص الذي تم رفعه بممر الإعلام بتفاصيله الكاملة ولم يتعمد تجاهله أو الحصول عليه.

صلاح ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص من نادي ليفربول في مرر الإعلام بطريقه لاستقلال الحافلة.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يكشف حقيقة معاقبة حسين الشحات بعد لقاء الزمالك

محمد يوسف يتحدث عن أزمة الأهلي وآدم وطني.. ومصير إمام عاشور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول فلسطين علم فلسطين

