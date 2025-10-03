مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين

تعليق مثير للجدل من رئيس نادي وادي دجلة بعد الفوز على الزمالك رجال وسيدات

كشف مصدر بنادي ليفربول حقيقة ما تم تداوله عبر منصات الاجتماعي عن تجاهل محمد صلاح التقاط صورة والتوقيع مع على القميص.

ونشر أحد المشجعين الأتراك مقطع فيديو وهو يحمل قميص فلسطين ملوحًا به لمحمد صلاح ليوقع له ولكن الأخير لم يتفاعل معه عقب مباراة ليفربول ومستضيفه جالطة سراي التركي التي انتهت بخسارة الريدز بهدف نظيف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إن محمد صلاح لم يشاهد القميص الذي تم رفعه بممر الإعلام بتفاصيله الكاملة ولم يتعمد تجاهله أو الحصول عليه.

صلاح ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص من نادي ليفربول في مرر الإعلام بطريقه لاستقلال الحافلة.

