تأكد غياب الثنائي.. أزمة تواجه فيريرا قبل مباراة الزمالك و البنك الأهلي

كتب : محمد خيري

05:02 م 29/10/2025
أزمة جديدة تواجد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قبل مواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني نادي الزمالك من غيابات مؤثرة خلال هذه المباراة، حيث تأكد غياب الثنائي أدم كايد وأحمد شريف بسبب الإصابات التي يعانوا منها.

ويعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، في حين يعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويصبح أمام الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، خيار وحيد في مركز الجناح الأيمن، وهو الأنجولي شيكو بانزا، الذي ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي في المباريات الماضية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن يانيك فيريرا يبحث عن حل أزمة الجناح الأيمن في مواجهة البنك الأهلي، ومن الممكن أن يتم تغيير الطريقة كاملة، بسبب النقص في الصفوف.

الزمالك فيريرا أخبار الزمالك نادي الزمالك البنك الأهلي

