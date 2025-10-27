حافظ نجما الإسكواش المصريان مصطفى عسل ونوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي ومحترفات رياضة الإسكواش، وفقًا للتصنيف الصادر اليوم الإثنين.

وعلى صعيد السيدات، واصلت هانيا الحمامي احتلال المركز الثاني في الترتيب العالمي، تلتها أمينة عرفي في المركز الثالث، بينما تراجعت نور الشربيني إلى المركز الخامس بعد أن فقدت مركزًا واحدًا.

أما في منافسات الرجال، فقد تقدّم كريم عبد الجواد إلى المركز الرابع، في حين حافظ كل من يوسف إبراهيم ويوسف سليمان على مركزيهما التاسع والعاشر على التوالي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تألقًا لافتًا لـهانيا الحمامي، التي توجت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، وهو أول ألقابها في البطولة وثالث تتويج لها على التوالي في البطولات الكبرى، مما يؤكد استمرارها في تقديم مستويات متميزة.

وفي المقابل، واصل مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا وبطل نادي بالم هيلز، هيمنته على اللعبة، بعدما أحرز لقبه الرابع عشر في البطولات الكبرى بتتويجه بالبطولة نفسها.

اقرأ أيضًا:

أبو ريدة: تواصلت مع أحمد دياب لحل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر الثاني





رسميا.. الزمالك يعلن انضمام مدرب جديد في فريق الكرة



