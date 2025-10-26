الاعتزال ورسالة الطبيب.. تفاصيل حوار الخطيب مع لميس الحديدي على "النهار "

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالة الصحية للاعب الذي أُصيب بفيروس A.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات وتحاليل طبية أخيرة يوم غد الإثنين:"المفروض التحليل ده نسبة الأنزيمات هتنخفض لـ 40 درجة".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حال نزول نسبة الأنزيمات سيكون القرار بيد الجهاز الطبي لفريق الأهلي لتحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

صاحب الـ 27 عامًا لم يخض مع الأهلي سوى 12 دقيقة في الموسم الحالي من الدوري خلال مباراة إنبي ثم غاب بالخمس مباريات التالية لإصابته بفيروس A.

