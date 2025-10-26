البداية من غدا.. قرار من جون إدوارد بشأن مدرب الزمالك الجديد

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها البند الصادم بعقد المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد مع النادي والعقوبة المنتظر لنجم الأهلي جراديشاير.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"فوز بثلاثية على الأهلي".. أول ظهور لحازم إمام بعد رحيله عن الجهاز الفني للزمالك

ظهر المدرب المساعد السابق بصفوف الزمالك، حازم إمام لأول مرة بعد رحيله عن الجهاز الفني للبلجيكي فيريرا بمباراة فريق مواليد 2009 ونظيره الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"مفيش مقارنة أنا أفضل في كل شيء".. رد ناري من عبد الجليل عن مقارنته بزيزو

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك لا يليق باسم وجماهيرية النادي كما تحدث عن مقارنته بنجم الأهلي أحمد سيد "زيزو"، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"الأرض هترجع ولا فيه بديلة؟".. وزير الرياضة يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطورات أزمة أرض أكتوبر، الخاصة بنادي الزمالك، بعد سحبها من قبل وزارة الإسكان، موجها رسالة لجماهير الزمالك، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"صدمة 100 مليون جنيه".. إعلامي يفجر مفاجأة حول رحيل جون إدوارد عن الزمالك

فجر الإعلامي محمد المحمودي، مفاجأة قوية حول قيمة الشرط الجزائي، في عقد جون إدوارد مع نادي الزمالك، حال رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الموت يفجع محمد مجدي أفشة نجم الأهلي في ابن عمته

أعلن محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفاة ابن عمته، إثر حادث أليم في منشور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





ليفربول يخسر للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وبرينتفورد التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول عن سبب عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي للفريق لمواجهة برينتفورد، بعد أن جلس بديلا في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الماضية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





عقوبة رادعة.. على ماذا تنص لائحة الاتحاد الأفريقي في واقعة طرد جراديشار؟

شهدت مباراة الأهلي وأيجل نوار البوروندي التي أقيمت اليوم السبت، لقطة مثيرة للجدل من حكم المباراة تجاه لاعب المارد الأحمر نيتس جراديشار، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



