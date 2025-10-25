"بعد هجوم الجماهير عليه".. من هو محمد السيد لاعب نادي الزمالك؟

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية دون راحة، بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي أمس بالكونفدرالية، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري المصري.

وحرص فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض الأمور الفنية، التي وقع فيها اللاعبين في مباراة الأمس أمام ديكيداها، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على مباراة البنك المقبلة بالدوري.

وأدى لاعبو نادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام ديكيداها، بعض التدريبات الاستشفائية، تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق راؤول لوبيز.

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها أمس

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أمس الجمعة، على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

