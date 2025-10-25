مباريات الأمس
"عقب مباراة الكونفدرالية".. فيريرا يجتمع بلاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها

كتب - يوسف محمد:

03:17 م 25/10/2025
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية دون راحة، بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي أمس بالكونفدرالية، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري المصري.

وحرص فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض الأمور الفنية، التي وقع فيها اللاعبين في مباراة الأمس أمام ديكيداها، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على مباراة البنك المقبلة بالدوري.

وأدى لاعبو نادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام ديكيداها، بعض التدريبات الاستشفائية، تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق راؤول لوبيز.

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها أمس

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أمس الجمعة، على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

"أدارة مباراة الأهلي والزمالك".. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر وديا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الدوري المصري مباراة الزمالك وديكيداها موعد مباراة الزمالك والبنك

