اعتذر الفنان أحمد فهمي، لنجم الزمالك السابق محمود "شيكابالا"، لتنتهي "الخناقة" الشهيرة بينهما، بعد ما يقرب من 5 سنوات.

وقال أحمد فهمي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الكلام خلصان، إحنا الاتنين صداميين وده سبب تكبير الأمر، عمري ما قلت عليه إنه مش طيب أو مش كويس، بحب شيكابالا جدًا، اعتبر الموضوع خلص، وأقول لشيكابالا: كنا أصحاب عمر، وكلنا عيش وملح مع بعض، مكنش صح نوصل الموضوع لكده، إحنا إخوات وجمهور الأهلي والزمالك إخوات، لو حاجة مضايقك مني شخصيًا، حقك علي".

بداية الأزمة بين شيكابالا وأحمد فهمي.. احتفال ورد

تعود الأزمة بين شيكابالا وأحمد فهمي، إلى فبراير 2020، عندما رفع الأول إشارة خارجة إلى جماهير الأهلي، في مباراة السوبر المصري، التي فاز بها الزمالك.

ورد فهمي على شيكابالا الذي تربطه معه علاقة صداقة قوية، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "أحترم نادي الزمالك طبعا، وأحترم رموزهم ومعظمهم أصدقائي كابتن حسن شحاتة وحازم إمام وكتير غيرهم، لكن تحاول تستخف بجمهور الأهلي عشان تأخذ بنط، لا تعالى أنا أقولك رغم أنك حبيبي، ما تضحكش على جماهير الأبيض المحترمة والكبيرة لأنك زيك زي كهربا كان نفسك تبقى في الأهلي".

وأضاف: "بس الفرق الوحيد أن كهربا كان مرحب بيه، بنفسي اتوسط لك وقت مجلس مهندس محمود طاهر عن طريق الدكتور هشام العامري عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت ده بناء على رغبتك وطلبي قوبل بالضحك مش بس بالرفض، مع العلم أنك مضيت مرة زمان أوي قبل الواقعة دي؟ تفتكروا حسام عاشور ممكن يعمل كده؟ تفتكروا عماد متعب اللي كان بيتشتم بأمه وبيته وبيتعمل عليه دخلات عمره عمل كده؟ تفتكروا حازم إمام ممكن يعمل كده؟ ممنوع اللي حصل امبارح ده تحت أي ظرف لا تجاه جمهور الأهلي الكبير ولا جمهور الزمالك الكبير"، وذلك قبل أن يتراجع ويحذف ما كتبه.

وتدخل مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لحل الخلاف بين الثنائي، وقال فهمي في مداخلة هاتفية عبر قناة النادي الأهلي: "أنا تضايقت من شيكابالا بسبب اللي حصل في ماتش السوبر بالإمارات، مع إن بيني وبين شيكا عيش وملح وهو بني آدم محترم، وكتبت بوست عدواني كتير، بس من غير قلة أدب، لحد ما مصطفى سيف العماري عضو الزمالك السابق كلمني قالي: يا فهمي أنتوا أصحاب.. قولتله: بص هو عمل إيه مع جمهور الأهلي، قالي: يبقى تكلمه في التليفون، فلما أدركت إني عملت حاجة غلط مسحت البوست.. أنا بعتذر لشيكابالا من هنا.. ومفيش مشاكل بينا".

"خناقة" جديدة بين أحمد فهمي وشيكابالا

تطورت الأزمة بين شيكابالا وأحمد فهمي، في أكتوبر 2020، وبالتحديد في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عندما اشتبك الثنائي لفظيا.

وقال أحمد فهمي عن الواقعة، في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" آنذاك: "أنا داخل بمراتي وهو واقف مع مراته، مصطفى سيف العامري، قال لي: شيكا أهو وتعالى نخلص الموضوع، سلمنا ع بعض، فقال لي: أنا كنت أقدر أعمل اللي انت عملته بس مردتش، قلت له: يا شيكا أنا جاي أسلم عليك، فقالي: ده احنا واكلين في طبق واحد، قلت له: ما انت غلط في ناس تخصني، قالي لي: نعم ناس تخصك. مين؟ جمهور الأهلي؟ وبدأ في سب النادي وجماهير الأهلي وأي مشجع للأهلي وكرر الأمر، فرديت عليه بنفس اللفظ".

ولم يكتف فهمي بالمشادة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. قدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

نهائي القرن يجدد الخلاف بين شيكابالا وفهمي

جدد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، الذي توج به الأهلي على حساب الزمالك وأحرز فيه شيكابالا هدفا، الخلاف بين الثنائي، عندما اعتذر فهمي لشيكابالا، بعد تعرضه للتنمر من جانب بعض جماهير الأهلي.

وكتب فهمي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "رغم خلافي معه الشديد ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع، إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير".

ولكن سرعان ما تراجع فهمي عن اعتذاره لشيكابالا، وذكر على حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه تراجع بسبب صورة نشرها لاعب الزمالك على حسابه بموقع "إنستجرام"، واعتبرها الأول مسيئة لجماهير الأهلي.