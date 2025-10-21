"أعتذر ومستعد للتحقيق".. أول تعليق من محمود أشرف على أزمته مع عمر عصر

كشف يوسف مسعد وكيل المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تفاصيل أزمة اللاعب مع الأبيض، وتأخر صرف مستحقاته، بشكل مستمر.

قال "مسعد" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "لا يوجد نزاع مع نادي الزمالك.. لكننا نريد تطبيق بنود العقد والحصول على مستحقات اللاعب".

وأضاف: "لا أحد يتواصل معنا في الزمالك بعد أحمد سليمان الذي كان دائم التواصل في الماضي أثناء قدوم اللاعب وحل أزمات كثيرة له".

وأكمل: "الوضع حالياً أن الزمالك قام بصرف جزء بسيط من راتب اللاعب، لكن المستحقات بشكل كامل لم تصرف".

وأوضح: "لا يوجد مفاوضات مع الأهلي أو أي اتصالات تمت، واللاعب يحب نادي الزمالك وجماهيره ومبسوط في تواجده داخل الزمالك ويحترم عقده، الممتد لثلاثة سنوات".

وتابع: "بنتايج لاعب محترف ولن ينتقل إلى أي نادي آخر وهو ملتزم بعقده وكل ما يتردد غير صحيح .. وكل ما نطلبه من الزمالك الالتزام بعقده مع اللاعب والالتزام بدفع راتبه".

وأردف: "الزمالك لم يسدد مستحقات نادي سانت إتيان الفرنسي حتى الآن، والمشكلة لم تكن في عدم السداد .. المشكله ان المسؤولين الحاليين في نادي الزمالك لا يردوا علينا إطلاقا".

واختتم تصريحاته: "أرسلت عشرات الرسائل لهم في البريد الإلكتروني ولم يتم الرد عليا .. فقط تم الرد على المحامي بعدما اضطروا لذلك".