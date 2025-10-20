مباريات الأمس
إعلان

الأهلي يُعلن إلغاء مباراته مع بيراميدز 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

كتب : مصراوي

06:45 م 20/10/2025
أعلن النادي الأهلي إلغاء مباراته أمام نظيره بيراميدز التي كانت تجمعهما اليوم الإثنين ضمن بطولة الجمهورية مواليد 2007.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم أن الحكم ألغى المباراة لاعتراض بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح القلعة الحمراء.

يذكر أن فريق الأهلي قد واجه بيراميدز مساء يوم أمس الأحد في دوري الجمهورية مواليد 2005 وفاز بنتيجة (4-3) ضمن منافسات الجولة الخامسة.


