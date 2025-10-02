غياب هشام جمال.. الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي

"الخطيب ولبيب المسؤولين".. ميدو يطلق تصريحات نارية بشأن ما يحدث مع شيكابالا

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وشهدت قائمة محمود الخطيب، غياب المنتج الفني هشام جمال، الذي انتشرت أنباء عن وجوده خلال الفترة الماضية، وضمت كل من:

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

ويتقدم محمود الخطيب بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي، قبل غلق باب الترشح، غدا الجمعة 3 أكتوبر.

