مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

غياب هشام جمال.. الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي

كتب : هند عواد

01:04 م 02/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 7 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 7 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 7 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 7 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وشهدت قائمة محمود الخطيب، غياب المنتج الفني هشام جمال، الذي انتشرت أنباء عن وجوده خلال الفترة الماضية، وضمت كل من:

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

ويتقدم محمود الخطيب بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي، قبل غلق باب الترشح، غدا الجمعة 3 أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

تقديم شكوى؟.. أول رد من والد خوان بيزيرا على تصرف حسين الشحات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب الأهلي محمود الخطيب قائمة الخطيب الأهلي انتخابات الأهلي هشام جمال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع