هل يعود الرمادي لتدريب الزمالك؟.. رد حاسم من رئيس البنك الأهلي
كتب : هند عواد
كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة عودة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إلى تدريب الزمالك.
وتولى أيمن الرمادي تدريب الزمالك، خلال الفترة من 7 مايو حتى 14 يونيو الماضي، وتوج مع الفريق ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز.
وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برامج "ستاد المحور": "عودة أيمن الرمادي لتدريب نادي الزمالك والرحيل عن البنك الأهلي؟ موضوع لا أساس له من الصحة مطلقاً، أول مره أسمع هذا الكلام وهو نسج من الخيال".
