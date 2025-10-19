مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"لو رجعنا نلعب هنكسبهم أكتر من 6".. تعليق ساخر من نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك

كتب : محمد خيري

11:36 ص 19/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وإيجل نوار (3)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وإيجل نوار (4)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وإيجل نوار (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وإيجل نوار (8)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وإيجل نوار (7)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وإيجل نوار (6)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وإيجل نوار (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على فوز الزمالك بسداسية نظيفة على فريق ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ياسر ريان في تصريحات على قناة أون: "ديكاداها الصومال فريق ضعيف وفي المتناول والزمالك كان بإمكانه الفوز بنتيجة تاريخيّة".

وأضاف: "إحنا لو رجعنا نلعب تاني اللاعبين القدامى ممكن نفوز على ديكاداها بأكثر من 6 أهداف، ولأنه فريق ضعيف للغاية جدا".

وتابع: "سيف الدين الجزيري واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري في السنوات الأخيرة، وغيابه عن المباريات الفترة الماضية عن نادي الزمالك علامة استفهام واتمنى انضمامه للأهلي".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك ديكاداها الصومالي نادي الزمالك الكونفدرالية الأهلي فريق الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين