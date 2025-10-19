10 صور من وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار

"معايا في كل لحظة".. زلاكة يخطف الأنظار باحتفاله بالتتويج بالسوبر الأفريقي

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على فوز الزمالك بسداسية نظيفة على فريق ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ياسر ريان في تصريحات على قناة أون: "ديكاداها الصومال فريق ضعيف وفي المتناول والزمالك كان بإمكانه الفوز بنتيجة تاريخيّة".

وأضاف: "إحنا لو رجعنا نلعب تاني اللاعبين القدامى ممكن نفوز على ديكاداها بأكثر من 6 أهداف، ولأنه فريق ضعيف للغاية جدا".

وتابع: "سيف الدين الجزيري واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري في السنوات الأخيرة، وغيابه عن المباريات الفترة الماضية عن نادي الزمالك علامة استفهام واتمنى انضمامه للأهلي".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.