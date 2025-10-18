محمد صلاح يظهر على عربة فول.. ما القصة؟

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على إيجل نوار

لم يعد محمد صلاح مجرد لاعب كرة قدم، يظهر تأثيره على أرضية الملعب فقط، خلال مساعدته لفريقه أو المنتخب الوطني، في تحقيق الفوز بأي مباراة يخوضها، لكنه بات ملهم للكثير من الشباب.

وبات محمد صلاح قدوة للكثير من الشباب، الذين باتوا ينظرون إليه على أنه مثل أعلى، يسعون لتحقيق ما حققه النجم المصري خلال مسيرته في كرة القدم.

ويظهر التأثير الكبير لصلاح في جميع أنحاء مصر، ليس داخل ملاعب كرة القدم فقط، هو ما ظهر من خلال تواجد صور النجم المصري في مختلف شوارع مصر وبمختلف المناطق.

وخطفت إحدى عربات الفول في أحد شوارع مصر، الأنظار بشكل كبير، حيث أطلق اسم صاحب العربة عليها، اسم: "ليفرفول"، مع وضع صورة النجم المصري على عربة الفول.

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح، يستعد لخوض مباراة هامة رفقة فريقه ليفربول، أمام مانشستر يونايتد غدا الأحد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

