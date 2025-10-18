مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يظهر على عربة فول.. ما القصة؟

كتب - يوسف محمد:

06:53 م 18/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صورة محمد صلاح على عربة فول (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يعد محمد صلاح مجرد لاعب كرة قدم، يظهر تأثيره على أرضية الملعب فقط، خلال مساعدته لفريقه أو المنتخب الوطني، في تحقيق الفوز بأي مباراة يخوضها، لكنه بات ملهم للكثير من الشباب.

وبات محمد صلاح قدوة للكثير من الشباب، الذين باتوا ينظرون إليه على أنه مثل أعلى، يسعون لتحقيق ما حققه النجم المصري خلال مسيرته في كرة القدم.

ويظهر التأثير الكبير لصلاح في جميع أنحاء مصر، ليس داخل ملاعب كرة القدم فقط، هو ما ظهر من خلال تواجد صور النجم المصري في مختلف شوارع مصر وبمختلف المناطق.

وخطفت إحدى عربات الفول في أحد شوارع مصر، الأنظار بشكل كبير، حيث أطلق اسم صاحب العربة عليها، اسم: "ليفرفول"، مع وضع صورة النجم المصري على عربة الفول.

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح، يستعد لخوض مباراة هامة رفقة فريقه ليفربول، أمام مانشستر يونايتد غدا الأحد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أقرأ أيضًا:
استثنائي.. زميل محمد صلاح السابق يشيد بمستواه

هل يعود عمر مرموش للظهور مع مانشستر سيتي بعد 39 يوما من الإصابة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي صورة صلاح على عربة فول مباراة ليفربول واليونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكيداها
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة