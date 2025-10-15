تعيش الكرة المصرية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، بعدما تفجّرت أزمة قوية بين أحمد سيد "زيزو" ونادي الزمالك، بسبب مستحقات مالية متأخرة وشكوى رسمية قُدمت ضد النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويقدم "مصراوي"، فيما يلي سرد تفصيلي للأزمة منذ بدايتها حتى آخر تطوراتها كالتالي:

البداية والعلاقة بين زيزو والزمالك

بدأت القصة مع استمرار تألق أحمد سيد "زيزو" بقميص الزمالك منذ عودته من البرتغال، حيث لعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق بعدة بطولات محلية وقارية، ومع نهاية عقده الأخير، بدأت الخلافات تظهر حول تفاصيل التجديد والمستحقات المالية.

مرحلة تجديد العقد والمطالب المالية

خلال مفاوضات التجديد مع قرب انتهاء تعاقده الموسم الماضي، طالب زيزو ببعض التعديلات المالية على عقده بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق، لكن إدارة الزمالك رفضت بعض هذه المطالب أو حاولت تخفيض قيمتها، ما تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين.

تأخر المستحقات وبداية الأزمة

مع مرور الوقت، تأخر النادي في سداد بعض المستحقات المالية الخاصة باللاعب، وهو ما أكده فريقه القانوني، مشيرًا إلى أن المبالغ المتأخرة وصلت إلى ما يقارب 70 مليون جنيه، و هذا التأخير دفع اللاعب للتفكير في التحرك رسميًا لاسترداد حقوقه.

رد الزمالك وتبادل الاتهامات

في المقابل، رد الزمالك باتهام اللاعب بعدم الالتزام، سواء بتغيب عن التدريبات أو الإدلاء بتصريحات ضد النادي، واعتبر أن له الحق في توقيع عقوبات وخصومات مالية.

مع نهاية تعاقده، انتقل اللاعب بشكل رسمي للغريم التقليدي النادي الأهلي، في واحدة من أكثر الصفقات القوية لانتقال اللاعبين بين القطبين.

شكوى زيزو إلى اتحاد الكرة ضد الزمالك

قدّم زيزو شكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة كاملة.

ورد الزمالك بتجهيز مستندات تشير إلى أن اللاعب حصل على بعض المبالغ أو أنه خاضع لخصومات بسبب مخالفات مالية.

جلسات التحقيق والتأجيلات

عُقدت جلسة استماع حضرها ممثل الزمالك ومحامي اللاعب، وتم خلالها تبادل المستندات بين الطرفين.

وبعد مناقشة أولية، قررت اللجنة تأجيل إصدار الحكم لإتاحة الفرصة للزمالك لتقديم مستندات إضافية، خاصة المتعلقة بعائدات الإعلانات في عقد زيزو.

الجدل حول التسوية والتنازل

ترددت أنباء عن نية زيزو التنازل عن جزء من مستحقاته لتسوية الأزمة، إلا أن محاميه نفى ذلك تمامًا، مؤكدًا تمسك اللاعب بكامل حقوقه.

من جانب آخر، أكد الزمالك أن المبالغ المطالب بها مبالغ فيها وأن العقوبات الموقعة تقلل من إجمالي المستحقات.

محامي الزمالك ينفي طلب تأجيل الجلسة

أكد كمال شعيب محامي نادي الزمالك، أنه لم يطلب تأجيل الجلسة كما أشيع، مؤكدًا أن التأجيل ليس من طرف الزمالك، وكان من اتحاد الكرة لتقديم مستندات للرد على اللاعب".

مضيفًا أن زيزو هو من عليه مستحقات لنادي الزمالك، واتحاد الكرة، طلب التأجيل من أجل تجهيز العقود والمستندات للحصول على نسبة الإعلانات التي شارك فيها اللاعب والنادي له 25% نسبة".