3 جرعات بلازما.. مستجدات إصابة حسين الشحات وموعد عودته

تابع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق اليوم، من على مقاعد البدلاء، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "حسين الشحات تابع مران الفريق اليوم من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انتهاء جلسة التأهيل".

وأضاف: "وسيحصل الشحات على 3 جرعات بلازما على مدار فترة التأهيل التي يخضع لها، وقد تصل إلى شهرين".

