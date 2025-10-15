مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

جميع المباريات

إعلان

3 جرعات بلازما.. مستجدات إصابة حسين الشحات وموعد عودته

كتب-مراسل مصراوي:

05:00 م 15/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات 1_3
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات و ياس سوروب
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات و ياس سوروب
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات و ياس سوروب
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال حسين الشحات أمام خوان بيزيرا
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق اليوم، من على مقاعد البدلاء، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "حسين الشحات تابع مران الفريق اليوم من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انتهاء جلسة التأهيل".

وأضاف: "وسيحصل الشحات على 3 جرعات بلازما على مدار فترة التأهيل التي يخضع لها، وقد تصل إلى شهرين".

اقرأ أيضًا:
تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا

طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي موعد عودة حسين الشحات تأهيل حسين الشحات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة