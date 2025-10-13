"حلم من زمان".. أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم 2026

توجه أحمد ياسر المحترف المصري بصفوف نادي دارنس الليبي باعتذار للمدرب طارق مصطفى بعد اتهامه له بتقاضي أموال من اللاعبين.

وكتب ياسر عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين: "توضيح مهم … أولًا: أتقدم بخالص الاعتذار للكابتن طارق مصطفى صاحب السمعة الطيبة والشخصية الجميلة على التصريحات الأخيرة التي فُسرت بشكل خاطيء ، ثانيًا: أتمنى للكابتن طارق مصطفى التوفيق في خطوته المقبلة مع أهلي بنغازي والنجاح الدائم والمستمر".

وأتم ياسر توضيحه بقوله:"ثالثًا: أتمنى تحري الدقة من السادة الصحفيين في نقل الأخبار".

أحمد ياسر قال في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون مساء أمس الأحد: "طارق مصطفي كان يتقاضى أمولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لإشراكهم في المباريات"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

حضور الأبيض.. قرار عاجل بشأن شكوى زيزو ضد نادي الزمالك



