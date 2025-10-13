"بعد توجيه الاتهام له".. أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بتوضيح من 3 نقاط
كتب : مصراوي
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
توجه أحمد ياسر المحترف المصري بصفوف نادي دارنس الليبي باعتذار للمدرب طارق مصطفى بعد اتهامه له بتقاضي أموال من اللاعبين.
وكتب ياسر عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين: "توضيح مهم … أولًا: أتقدم بخالص الاعتذار للكابتن طارق مصطفى صاحب السمعة الطيبة والشخصية الجميلة على التصريحات الأخيرة التي فُسرت بشكل خاطيء ، ثانيًا: أتمنى للكابتن طارق مصطفى التوفيق في خطوته المقبلة مع أهلي بنغازي والنجاح الدائم والمستمر".
وأتم ياسر توضيحه بقوله:"ثالثًا: أتمنى تحري الدقة من السادة الصحفيين في نقل الأخبار".
أحمد ياسر قال في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون مساء أمس الأحد: "طارق مصطفي كان يتقاضى أمولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لإشراكهم في المباريات"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا
اقرأ أيضًا:
" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟