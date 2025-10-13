مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

0 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

5 7
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"بعد توجيه الاتهام له".. أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بتوضيح من 3 نقاط

كتب : مصراوي

06:06 م 13/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد ياسر في جول كاست
  • عرض 8 صورة
    أحمد ياسر
  • عرض 8 صورة
    أحمد ياسر ريان
  • عرض 8 صورة
    أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي
  • عرض 8 صورة
    طارق مصطفى
  • عرض 8 صورة
    طارق مصطفى
  • عرض 8 صورة
    طارق مصطفى 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجه أحمد ياسر المحترف المصري بصفوف نادي دارنس الليبي باعتذار للمدرب طارق مصطفى بعد اتهامه له بتقاضي أموال من اللاعبين.

وكتب ياسر عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين: "توضيح مهم … أولًا: أتقدم بخالص الاعتذار للكابتن طارق مصطفى صاحب السمعة الطيبة والشخصية الجميلة على التصريحات الأخيرة التي فُسرت بشكل خاطيء ، ثانيًا: أتمنى للكابتن طارق مصطفى التوفيق في خطوته المقبلة مع أهلي بنغازي والنجاح الدائم والمستمر".

وأتم ياسر توضيحه بقوله:"ثالثًا: أتمنى تحري الدقة من السادة الصحفيين في نقل الأخبار".

أحمد ياسر قال في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون مساء أمس الأحد: "طارق مصطفي كان يتقاضى أمولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لإشراكهم في المباريات"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

حضور الأبيض.. قرار عاجل بشأن شكوى زيزو ضد نادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد ياسر طارق مصطفى الدوري الليبي البنك الأهلي نادي البنك الأهلي تصريحات أحمد ياسر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية