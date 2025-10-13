7 صور من احتفال مصطفى شوبير مع والدته بالتأهل للمونديال

"بعد توجيه الاتهام له".. أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بتوضيح من 3 نقاط

"حلم من زمان".. أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم 2026

خطف مصطفى شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، الأنظار بشكل كبير خلال احتفاله أمس الأحد بتأهل الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026، بعد مباراة غينيا بيساو.

وحقق منتخب مصر الفوز أمس الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري، على حساب نظيره غينيا بيساو، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

وظهر مصطفى شوبير، رفقة والدته عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو، وعلامات الفرح والسعادة تكسوا وجههما، حيث حرص شوبير على الاحتفال داخل أرضية الملعب مع والدته.

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد ضمن التأهل إلى بطول كأس العالم 2026، منذ الجولة التاسعة بعد الفوز على جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان مصطفى شوبير شارك بديلا، في مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بالجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، بعدما دخل في الشوط الثاني من المباراة، بدلا من محمد الشناوي.

ومشاركة منتخب مصر في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، تعد المشاركة الرابعة في تاريخ الفراعنة بالمونديال، حيث تمكن من الصعود للبطولة، أعوام: "1934، 1990 و2018".

أقرأ أيضًا:

بـ6 صور.. محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

"إحنا مش زي المغرب".. حلمي طولان يتحدث عن خسارة منتخب المحليين