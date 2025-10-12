"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

رسالة غامضة من حسين الشحات بعد إصابته الأخيرة مع الأهلي

حرص وفد رسمي النادي الأهلي على زيارة حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية، في لفتة إنسانية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وضم الوفد كلًا من وليد صلاح الدين وعماد النحاس، إلى جانب اللاعبين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وعمر كمال، الذين حرصوا على الحضور نيابة عن زملائهم لتقديم الدعم والاطمئنان على "المعلم".

ونشر المركز الإعلامي للأهلي عبر فيسبوك صورًا للزيارة، ظهر خلالها قميص النادي الأهلي برقم 14 وهو رقم حسن شحاتة، وأهدى نجوم المارد القميص لحسن شحاتة، الذي كان يحمل اسمه.

كما أهدى وليد صلاح الدين، درع خاص عليه علم الأهلي "للمعلم" حسن شحاتة وكتبت الصفحة الرسمية مع الصور: "كابتن حسن.. سلامتك".