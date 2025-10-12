مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

اسمه ورقمه بالتيشرت الأحمر.. تفاصيل زيارة وفد النادي الأهلي لحسن شحاتة (صور)

كتب : محمد خيري

02:59 م 12/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وليد صلاح الدين وعماد النحاس في زيارة حسن شحاتة
  • عرض 4 صورة
    وليد صلاح الدين مع حسن شحاتة
  • عرض 4 صورة
    زيارة وفد النادي الأهلي لحسن شحاتة

حرص وفد رسمي النادي الأهلي على زيارة حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية، في لفتة إنسانية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وضم الوفد كلًا من وليد صلاح الدين وعماد النحاس، إلى جانب اللاعبين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وعمر كمال، الذين حرصوا على الحضور نيابة عن زملائهم لتقديم الدعم والاطمئنان على "المعلم".

ونشر المركز الإعلامي للأهلي عبر فيسبوك صورًا للزيارة، ظهر خلالها قميص النادي الأهلي برقم 14 وهو رقم حسن شحاتة، وأهدى نجوم المارد القميص لحسن شحاتة، الذي كان يحمل اسمه.

كما أهدى وليد صلاح الدين، درع خاص عليه علم الأهلي "للمعلم" حسن شحاتة وكتبت الصفحة الرسمية مع الصور: "كابتن حسن.. سلامتك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن شحاتة وفد النادي الأهلي النادي الأهلي الوعكة الصحية وليد صلاح الدين عماد النحاس قميص النادي الأهلي

