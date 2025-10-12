"ليه بيتفرج من برا؟".. شوبير يكشف ما فعله توروب في أول مران مع الأهلي

"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل عدم تواجد الدنماركي ييس توروب، في أول مران له مع النادي الأهلي، والاكتفاء بالمشاهدة من الخارج مع تواجد عادل مصطفى.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ييس توروب لم يقود مران الأهلي أمس، لكنه شاهد التدريبات التي قادها عادل مصطفى المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد من برا".

وأضاف: "هقولكم سبب عدم نزول المدرب للتدريبات، لأنه ينتظر اكتمال الجهاز الفني، لأن معظم فريق عمله مرتبط حاليًا بعقود في أندية أخرى، وحاليًا في مرحلة فسخ العقود لبدء مشوارهم مع الأهلي".

وأكمل: "توروب عايز ينزل الملعب بالجهاز الفني كامل، واكتمال الفريق بعد عودة اللاعبين الدوليين من المشاركة مع المنتخبات المختلفة، ومن المؤكد أن توروب هينزل تدريبات الأهلي بكرة حتى لو لم يكتمل الجهاز الفني".