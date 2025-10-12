مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

"ليه بيتفرج من برا؟".. شوبير يكشف ما فعله توروب في أول مران مع الأهلي

كتب : محمد خيري

11:43 ص 12/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور لياس ثورب في التتش (2)
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور لياس ثورب في التتش (1)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (7)
  • عرض 10 صورة
    جيس ثورب (3)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (5)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (3)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    جيس ثورب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل عدم تواجد الدنماركي ييس توروب، في أول مران له مع النادي الأهلي، والاكتفاء بالمشاهدة من الخارج مع تواجد عادل مصطفى.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ييس توروب لم يقود مران الأهلي أمس، لكنه شاهد التدريبات التي قادها عادل مصطفى المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد من برا".

وأضاف: "هقولكم سبب عدم نزول المدرب للتدريبات، لأنه ينتظر اكتمال الجهاز الفني، لأن معظم فريق عمله مرتبط حاليًا بعقود في أندية أخرى، وحاليًا في مرحلة فسخ العقود لبدء مشوارهم مع الأهلي".

وأكمل: "توروب عايز ينزل الملعب بالجهاز الفني كامل، واكتمال الفريق بعد عودة اللاعبين الدوليين من المشاركة مع المنتخبات المختلفة، ومن المؤكد أن توروب هينزل تدريبات الأهلي بكرة حتى لو لم يكتمل الجهاز الفني".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي شوبير أحمد شوبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
الجنيه يقلل خسائره ويعاود الارتفاع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم