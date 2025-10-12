مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

والد أشرف داري يحسم مستقبله مع الأهلي

كتب : نهي خورشيد

12:03 ص 12/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري ومحمد شريف
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم زهير داري، والد المدافع المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي، الجدل حول مستقبل نجله وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

وقال زهير داري في تصريحات تلفزيونية: "لا صحة لما يتردد بشأن رحيل أشرف عن الأهلي في يناير، وكل ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "لم نطلب من إدارة النادي الأهلي أي مقابل مالي أو مبلغ 150 مليون جنيه للموافقة على رحيله، سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو حتى فسخ التعاقد، فكل ما يُنشر في هذا الإطار مجرد شائعات".

اقرأ أيضًا:

"أرض أخرى كانت مهددة بالسحب".. المندوه يكشف آخر تطورات أزمة 6 أكتوبر

بينهم صلاح.. سبب غياب 3 لاعبين عن مواجهة مصر وغينيا بيساو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف داري والد أشرف داري الأهلي أخبار الأهلي رحيل أشرف داري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي