والد أشرف داري يحسم مستقبله مع الأهلي

حسم زهير داري، والد المدافع المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي، الجدل حول مستقبل نجله وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

وقال زهير داري في تصريحات تلفزيونية: "لا صحة لما يتردد بشأن رحيل أشرف عن الأهلي في يناير، وكل ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "لم نطلب من إدارة النادي الأهلي أي مقابل مالي أو مبلغ 150 مليون جنيه للموافقة على رحيله، سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو حتى فسخ التعاقد، فكل ما يُنشر في هذا الإطار مجرد شائعات".

